Вчера, 8 ноября, стало известно о смерти известного американского актера Дина Стоквелла. Он скончался 7 ноября на 86-м году жизни.

Об этом сообщило издание Deadline.

По словам семьи покойного, известный актер умер в собственном доме во сне. Смерть наступила по естественным причинам. У актера есть двое детей.

Близкие люди вспоминают его как бунтаря, который любил смеяться, курить сигары и играть в гольф.

Американский актер Дин Стоквэлл родился в Северном Голливуде (штат Калифорния) в марте 1936 года. В возрасте семи лет впервые появился на большом экране. При чем с первых шагов в кино ему стали поручать роли главные роли. В мьюзикле "Поднять якоря", который появился на экранах в 1945 году партнерами Дина Стоквелла стали Фрэнк Синатра и Джина Келли. в 1959 и 1962 годах актер получает призы Каннского кинофестиваля за роли в фильмах "Насилие" и "Долгий день уходит в ночь".

С 1970-го года началась карьера телезвезды. Наибольшую популярность Дину Стоквеллу принесла роль адмирала Альберта "Эл" Калавачи в фантастическом сериале "Квантовый скачок". Актера несколько раз номинировали на "Золотой глобус" и "Эмми".

Кинозрителю также запомнились роли Дина Стоквелла в кинокартинах "Париж, Техас" режиссера Вима Вендерса и "Дюна", "Синий бархат" режиссера Дэвида Линча.

В 1992 году на Голливудской аллее славы была открыта звезда Дина Стоквелла. В 2015 году актер объявил о завершении своей карьеры. Он начал заниматься искусством и даже провел несколько выставок в США под своим собственным именем Роберт Дин Стоквелл.

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