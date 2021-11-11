Не стало советской актрисы Валентины Малявиной, у которой была сложная жизнь, но в тоже время яркая карьера. В возрасте 81 года она скончалась в пансионате для престарелых на окраине Москвы.

Валентина Малявина умерла еще 30 октября, но известно об этом стало только спустя две недели. О трагедии сообщил ее первый супруг, актер Александр Збруев. Говорят, он помогал в последние годы почти полностью ослепшей Малявиной.

Актриса родилась 18 июня 1941 года в Москве. Отучившись в Театральном училище, начала выступать в московских театрах и в то же время снималась в кино. Фильмы с ее участием: "Первое свидание", "Иваново детство", "Сотрудник ЧК", "Утренние поезда", "Король-олень", "Красная площадь", "Цена быстрых секунд" и другие.

Первым её мужем был Александр Збруев. Брак оказался недолгим. Режиссер Павел Арсенов - второй муж актрисы, Малявина исполнила главную роль Анджелы в музыкальном фильме Арсенова «Король-Олень». Смерть маленькой дочери положила конец этому браку. Романы были и с Андреем Тарковским, и с Александром Кайдановским.



Трагически закончился гражданский брак Малявиной и актера театра Вахтангова Станислава Жданько. Жданько был зарезан в квартире актрисы. Малявину осудили и посадили за решетку. В 1988 году после освобождения она продолжила сниматься.

Пользователи Сети оплакивают актрису, вспоминая, какой она была:

"Такая красивая и такая судьба трагичная! Говорят, Збруев помогал ей в последние годы. Светлая память 🙏 💐"

"Светлая память, отмучилась.🙏"

"Какая непростая, сложная, трагическая судьба!!! Красавица, как все начиналось прекрасно. Роли, публика, признание, романы. Романы с такими великими людьми!! Значит, была интересным человеком. И вот такой конец... Никто не знал о ее смерти. И на похоронах, наверно, никого не было. Будем помнить ее роли. Светлая память. 😢"

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