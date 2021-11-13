В Минсоцполитики напомнили, какие документы необходимы для получения субсидии в этом отопительном сезоне, кроме того, стало известно об увеличении финансирования.

На субсидии в этом году выделили дополнительное финансирование, поэтому стоит напомнить какие документы необходимы для получения помощи. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на сайт Минсоцполитики.

Так, в органы соцобеспечения следует предоставить заявление, а также декларацию о доходах. Примечательно, что субсидию должны назначить тем, у кого сумма расходов на коммунальные услуги превышает 15%. При этом украинцев будут поддавать жесткой проверке, действительно ли их доходы, настолько малы, совершали ли они дорогостоящие покупки, и другое.

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Также к заявлению на субсидию можно приложить:

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  • договор найма или аренды жилья (должен обращаться арендатор);
  • справки о доходах, указанные в декларации, но не прошли через базы ПФУ и Налоговой;
  • акты обследования материально-бытовых условий;
  • документы, доказывающие, что член семьи проживает по другому адресу. (справки об оплате ЖКХ по другому адресу, договор аренды жилья по другому адресу, справки о лечении, обучении, командировке, отбывания наказания и другое).

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Отметим, Верховная Рада приняла изменения в госбюджет 2021-го, которыми увеличено финансирование субсидий в этом году более чем на 12 млрд грн.

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