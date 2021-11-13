В Минсоцполитики напомнили, какие документы необходимы для получения субсидии в этом отопительном сезоне, кроме того, стало известно об увеличении финансирования.
На субсидии в этом году выделили дополнительное финансирование, поэтому стоит напомнить какие документы необходимы для получения помощи. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на сайт Минсоцполитики.
Так, в органы соцобеспечения следует предоставить заявление, а также декларацию о доходах. Примечательно, что субсидию должны назначить тем, у кого сумма расходов на коммунальные услуги превышает 15%. При этом украинцев будут поддавать жесткой проверке, действительно ли их доходы, настолько малы, совершали ли они дорогостоящие покупки, и другое.
Также к заявлению на субсидию можно приложить:
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- договор найма или аренды жилья (должен обращаться арендатор);
- справки о доходах, указанные в декларации, но не прошли через базы ПФУ и Налоговой;
- акты обследования материально-бытовых условий;
- документы, доказывающие, что член семьи проживает по другому адресу. (справки об оплате ЖКХ по другому адресу, договор аренды жилья по другому адресу, справки о лечении, обучении, командировке, отбывания наказания и другое).
Отметим, Верховная Рада приняла изменения в госбюджет 2021-го, которыми увеличено финансирование субсидий в этом году более чем на 12 млрд грн.
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