Каждый год меняются требования к страховому стажу, который необходим для выхода на пенсию - что делать, если страховой стаж меньше 15 лет.

Тем, кто выходит на пенсию недостающие годы страхового стажа будут стоить дороже. Об этом говорится в бюджете Пенсионного фонда Украины на 2021 год.

Если сейчас 60-летние могут получать пенсию при наличии 27 лет стажа, то уже в 2022 году это будет 28 лет.

По подсчетам экспертов, более 35% украинцев не смогут выйти на заслуженный отдых в том году, в котором планировали. Но правительство придумало выход. Стаж можно купить.

Стоимость одного месяца стажа рассчитывается как 22% от минимальной заработной платы. Следовательно, один год стажа, по крайней мере, в прошлом 2020-м стоил 24,9 тысяч гривен.

С 1 декабря "минималка" уже будет 6,5 тысяч гривен, соответственно стаж будет стоить 1430 гривен.

При докупке стажа за предыдущие периоды стоимость умножается на два. С 1 декабря надо будет заплатить 2860 гривен за каждый месяц.

Напомним, оформить пенсии и субсидии можно будет по-новому.

Как сообщала Politeka, кто может рассчитывать на солидную надбавку к пенсии в ближайшее время.

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