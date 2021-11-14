В Украине ухудшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом COVID-19, поэтому «красная зона» будет расширена на еще одну область.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения в Украине.

Так, в Винницкой области по состоянию на 13 ноября наблюдается превышение признаков эпидемической опасности по таким двум показателям: количеству заболевших коронавирусом, а также уровню госпитализированных с COVID-19.

В «красной зоне» запрещается работа общепита, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов. Под запретом также проведение массовых мероприятий. Ограничения не будут действовать при условии, что 100% персонала и посетителей будут прививаться от COVID-19. Это также касается учебных заведений, где педагоги должны быть все вакцинированы двумя дозами.

На данный момент в "красной" зоне карантина находятся город Киев и 16 областей Украины: Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская и Львовская.

За сутки 13 ноября в Украине зафиксировано 14 490 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них – 1069 детей, медработников – 135).

Госпитализировано – 4 881 человек, летальных исходов – 403, выздоровело – 11 146 человек.

За все время пандемии в Украине заболело – 3 217 639 человек, поправилось – 2 631 240 человек, летальных исходов – 76 705.

Напомним, новогодние праздники в "красной зоне", в Минздраве сделали заявление.

Как сообщала Politeka, новые COVID-сертификаты вводят в Украине, в Минздраве раскрыли подробности.

Также Politeka писала, что число жертв вируса перевалило за 75 тысяч в Украине.