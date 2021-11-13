Украина остается на третьей позиции в Европе по уровню заболеваемости на коронавирус - в "красной зоне" находятся 17 областей и три - в желтой.

Главный санврач Игорь Кузин рассказал в эфире радио "НВ", как украинцы смогут встретить и провести Новый год не в "красной" зоне эпидопасности.

У украинцев есть возможность провести Новый год не в условиях жестких карантинных ограничений. Для этого Кузин советует каждому выполнять рекомендации Министерства здравоохранения.

Также главный санврач подчеркнул, что не последнюю роль в выходе из "красной" зоны карантина играет вакцинация от коронавируса.

"Скорость выхода каждой области из "красной" зоны зависит от желания каждого гражданина Украины: от уровня соблюдения противоэпидемических требований, от уровня вакцинации, от многих других факторов. При соблюдении всех требований надеемся, что есть шансы провести этот Новый год не в "красной" зоне"", – заявил Кузин.

Он также отметил, что в течение двух недель количество госпитализаций находится на уровне 5 тысяч человек за сутки. Выявленых случаев заболеваемости в среднем 22-23 тысячи.

Напомним, симптомы легкой формы ковида легко упустить: в Минздраве составили список самых распространенных.

Как сообщала Politeka, беда произошла в больницах Киева, медики работают на грани своих возможностей.

Также Politeka писала, что Украина не справляется с коронавирусом, скорые едут по четыре часа.