Середньодобову і денну температуру повітря в Україні на рівні 5°С слід очікувати в кінці листопада – початку грудня, потім будуть холодні дні.

Завідувач відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова зробила такий прогноз в інтерв'ю Українське радіо.

Як зазначила синоптик, температурний режим буде дуже позитивним, високим до Нового року. І всі опади, які пройдуть, будуть у вигляді дощу і мокрого снігу. І виходить, що сніговий покрив не встигне лягти.

За її словами, зима почне приходити в Україну поступово. Починаючи з понеділка, 15 листопада, температура повітря почне знижуватися і ряд регіонів відчують "зимову погоду". А до кінця місяця на півночі країни вже буде фіксуватися -10 градусів.

Загалом, підкреслила синоптик, зима буде тривалою, температурний режим нестійкий. Що ж стосується лютого, то місяць буде холодним, однак, більш теплим, ніж у лютому минулого року.

Нагадаємо, заморозки відступлять, а температура дозволить українцям наостанок насолодитися сонячною погодою.

Як повідомляла Politeka, хмари над Києвом забарвилися в червоні відтінки, кадри унікального явища.

Також Politeka писала, що синоптики розповіли, якою буде зима в Україні.