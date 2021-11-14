Над Україною нависло повноцінне похолодання, проте в неділю українці все ще зможуть насолодитися відносно теплим осіннім днем.

Про те, якою буде погода 14 листопада, розповіли синоптики Укргідрометцентру.

Раніше українців попередили про те, що вже з початку наступного тижня температура в країні почне опускатися все нижче, а вже в п'ятницю варто чекати першого повноцінного снігу. При цьому зазначалося, що ці вихідні будуть останніми відносно теплими днями.

У неділю температура вже піде на спад, проте сильного похолодання не очікується. Проте нічні заморозки з температурами -1...-3 градуси охоплять майже всі області, крім південних.

На півночі вночі стовпчики термометрів покажуть від -1 до +1 градуса, а вдень – від +4 до + 7.

У західних областях вночі температура опуститься до -1 ... + 2 градусів, а вдень повітря прогріється до +5...+13.

У центральних і східних областях вночі очікується від -1 до +3 градусів, а вдень – від +4 до +10.

На півдні буде найтепліше: вночі-від -1 до +5, а вдень – від +9 до + 12 градусів.

Нагадаємо, українцям розповіли, коли в країну прийде справжній холод.

Як повідомляла Politeka, Україну накриють тумани, з'явився прогноз.

Також Politeka писала, що заморозки відступлять, дозволивши українцям насолодитися останнім осіннім теплом.