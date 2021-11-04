На этих выходных, в ночь с 6 на 7 ноября, Приватбанк будет обновлять программное обеспечение процессингового центра. Поэтому никаких сервисов банка работать не будет.
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Как сказано в сообщении, обновление программного обеспечения необходимо для бесперебойной работы сервиса, под чад "Черной пятницы" и рождественских распродаж. Ведь в этот период значительно увеличиваются покупательная способность клиентов банка.
"С часа ночи и до четырех часов утра 7 ноября приостановятся проведение транзакций по карточкам, работа Приват24. Не будут работать банкоматы, терминалы, POS-терминалы", — говорится в сообщении.
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Недавно, клиенты Приватбанка начали массово жаловаться, что с их банковских карт начали пропадать средства. Именно в ночное время. Однако в самом банке назвали данные инциденты не существенными и обвинили держателей карт, в том. что они собственноручно передали данные своих карточек мошенникам.
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