В правительстве заявили, что украинские школы должны вернуться к очному формату обучения, поскольку большинство педагогов вакцинированы – поэтому дистанционку нужно отменить.
Как передает Politeka.net, об этом заявил глава Кабмина Денис Шмыгаль во время заседания правительства.
По словам Шмыгаля, местные власти должны отменить дистанционное обучение и дать украинским школьникам возможность учиться очно. Премьер-министр подчеркнул, что большинство учителей сделали вакцины от коронавируса, за что он им очень благодарен.
«Еще раз обращаемся и призываем местные власти вернуть детей за парты», - подчеркнул глава правительства.
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Тем временем в КГГА приняли решение отменить дистанционку с 22 ноября. Очное обучение будет возобновлено для учащихся всех классов. Как известно, 10 ноября киевских школьников было решено оставить на дистанционном обучении из-за вспышки ковида в столице.
Добавим, что в некоторых областях ситуация с коронавирусом улучшается. Отдельные регионы готовятся покинуть «красную зону».
Напомним, что некоторые области могут выйти из "красной" зоны: где ситуация с ковидом улучшилась.
Как сообщала Politeka, в столице отменили дистанционку: когда школьники пойдут учиться.
Также Politeka писала, что стало известно, когда в Одесской области отменят «красную» зону.