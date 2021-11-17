Что известно на данный момент

В правительстве заявили, что украинские школы должны вернуться к очному формату обучения, поскольку большинство педагогов вакцинированы – поэтому дистанционку нужно отменить.

Как передает Politeka.net, об этом заявил глава Кабмина Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

По словам Шмыгаля, местные власти должны отменить дистанционное обучение и дать украинским школьникам возможность учиться очно. Премьер-министр подчеркнул, что большинство учителей сделали вакцины от коронавируса, за что он им очень благодарен.

«Еще раз обращаемся и призываем местные власти вернуть детей за парты», - подчеркнул глава правительства.

Тем временем в КГГА приняли решение отменить дистанционку с 22 ноября. Очное обучение будет возобновлено для учащихся всех классов. Как известно, 10 ноября киевских школьников было решено оставить на дистанционном обучении из-за вспышки ковида в столице.

Добавим, что в некоторых областях ситуация с коронавирусом улучшается. Отдельные регионы готовятся покинуть «красную зону».

Напомним, что некоторые области могут выйти из "красной" зоны: где ситуация с ковидом улучшилась.

Как сообщала Politeka, в столице отменили дистанционку: когда школьники пойдут учиться.

Также Politeka писала, что стало известно, когда в Одесской области отменят «красную» зону.