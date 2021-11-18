Официального подтверждения еще не было

В Ровенской области от коронавирусной болезни умерла 20-летняя беременная. Ребенка также спасти не удалось.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на анонимные источники.

Как стало известно журналистам, молодая женщина находилась на 7 месяце беременности. Она была госпитализирована в роддом г. Думно. Именно это медицинское учреждение в Ровенской области перепрофилировано под помощь беременным женщинам, болеющим COVID-19.

17 ноября стало известно, что женщина умерла. Спасти ее ребенка врачам также не удалось. Однако в самом медицинском учреждении данную информацию не подтверждают.

Согласно последним данным врачей, у беременных женщин в случае инфицирования коронавірусною инфекцией, увеличиваются шансы получить тяжелые осложнения и даже умереть.

В начале ноября во Львове в отделении реанимации клинической больницы умерла 23-летняя беременная. Женщина не имела никаких сопутствующих патологий, однако в больницу попала в крайне тяжелом состоянии. Почти месяц врачи боролись за ее жизнь, но все усилия оказались напрасными.

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