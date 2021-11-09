В українських реанімаційних відділеннях сьогодні знаходиться майже чотири тисячі пацієнтів хворих на коронавірусну інфекцію.

Про це заявив під час брифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, в медичних закладах України зараз розгорнуто понад 76 тисяч ліжок, які призначені для хворих на COVID-19. З них зайнято все майже 52 тисячі. В реанімаційних відділеннях знаходиться 3645 пацієнтів.

"На сьогодні ми відмічаємо, що в Україні поточна смертність менша в півтора-два рази, ніж пікові значення окремих европейських країн. Проте це не дає привід розслабитися. Адже смертність може рости ще протягом наступних 2-3 тижнів після стабілізації ситуації з захворюваністю", - зазначив Віктор Ляшко.

Також міністр охорони здоров'я підкреслив, що кожен мешканець України може вплинути на цей показник. Адже вакцинація від коронавірусної інфекції, не тільки зберігає власне здоров'я, але й допомагають медикам як найскоріш повернутися до звичного режиму роботи.

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