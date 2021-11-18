Черед затмений ждет украинцев ,что может негативно сказаться на здоровье. Начнется коридор затмений с лунного 19 ноября, а завершится солнечным, 4 декабря.

Так, первое, лунное затмение произойдет в пятницу, 19 ноября, в 8:02 по Киеву, максимальная фаза – в 11:02, а завершение – в 14:03.

Известная астролог Елена Мун раскрыла влияние этого затмения на здоровье и события в жизни в целом. Эксперт предупредила, с чем нужно быть осторожным в этот период, передает Politeka.net со ссылкой на ее Инстаграм.

По словам астролога, возможны обострения в финансовом плане, что касается долгов и займов.

"Входим в зону турбулентности, пристегните ремни. Кто-то может ощутить жесткое давление, будто обложили со всех сторон! А кто-то совершит такой прорыв, что всю жизнь будет вспоминать эти дни с благодарностью", - отмечает Елена Мун.

Весь указанный период, особенно 17-20 ноября, чрезвычайно травмоопасный, предупреждает астролог. Будьте максимально внимательны за рулем, на опасных работах. Отложите рискованные развлечения и виды спорта. Не оставляйте без присмотра свечи. Будьте вообще максимально внимательны с огнем, электроприборами и проводкой.

Помимо общего ослабления здоровья, которое уже многие начали испытывать, падает и уровень энергии. Происходят сильные эмоциональные всплески, после которых чувствуешь себя, как выжатый лимон.

"Люди могут цепляться по ерунде, нести чушь, вести себя неадекватно.

Держите поле: не эмоционируйте, не реагируйте. Иначе сольетесь сильно энергетически", - предупреждает Елена Мун.

Также возможны обострения хронических заболеваний, головные боли, бессонница. Особенно подвержены влиянию затмения дети и беременные.

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