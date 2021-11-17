Три знака Зодиака будут ждать неприятности, проблемы, трудности, невезение в 2022 году - им стоит быть осторожными, чтобы не наделать глупостей.

Астрологи предрекли сложности, а также подсказали, как с ними справиться, сообщает Astrozodiac.

Близнецы

В личной жизни все пойдет под откос и Близнецы рискуют остаться в одиночестве. Самое время начать налаживать отношения со второй половинкой. Активизируются недоброжелатели, которые могут помешать не только в работе, но и в личной жизни. Держитесь подальше от неприятных и сомнительных личностей, чтобы избежать проблем.

Весы

Могут возникнуть конфликты с коллегами. Также нужно присмотреться к любимому человеку, который может произвести ложное впечатление о себе. Тяжелее всего придется тем, у кого сложности с дипломатичностью. Терпение, контроль и понимание, что все это временно, поможет пережить 2022 год.

Рыбы

Нужно сосредоточиться на состоянии здоровья. Особенно - людям в возрасте. В новом году могут обостриться хронические недуги, поэтому не следует затягивать с визитом к врачу. Также представителям этого знака Зодиака гороскопа не рекомендуется начинать новые отношения в 2022 году.

Напомним, что три знака Зодиака станут главными счастливчиками 2022 года.

Как сообщала Politeka, три знака Зодиака ждут великие перемены в год Тигра.

Также Politeka писала, Глоба предрек проблемы трем знакам Зодиака в 2022 году.