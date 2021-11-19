ПриватБанк засветился в новом скандале с популярной услугой оплата штрафов в Приват24 - с карты клиента сняли намного больше денег, чем требовалось.

Украинец оставил жалобу на работу ПриватБанка на сайте Минфина в разделе с отзывами, передает Politeka.net.

По информации клиента, при оплате штрафа за паркову, с его карты сняли вместо 150 гривен 15 000 гривен, и это несмотря на установленный лимит на оплату в интернете.

"ПриватБанк пропустил платеж, не сделав дополнительно запрос на подтверждение платежа, несмотря на то, что у меня стоит лимит на оплату в интернете 220 грн в день. (Обыччно я получаю звонок с вопросом, подтверждаю ли я платеж, но в этот раз звонка не было)", - говорится в жалобе.

Мужчина утверждает, что ошибиться с заполнение формы он не мог.

В ПриватБанке ему ответили, что так как платеж был через систему Liqpay, то за возвратом средств нужно обратиться в этот сервис. Там украинцу сказали, что тоде не могут отменить платеж и нужно подать заявление в инспекцию по парковке.

"При этом я оставил жалобу в ПриватБанке насчет того, что средства были списаны несмотря на органичение оплаты в интернете и без дополнительного запроса на подтверждение. Оператор приняла мою жалобу и сообщила мне номер заявления, сказав, что в ближайше время со мной свяжутся и дадут обратную связь. С тех пор звонков из банка не было, и сегодня, позвонив в банк, мне сказали, что моей заявки нет, ни по номеру телефона, ни по номеру заявки ее найти не могут. Я оставил новую жалобу", - возмутился клиент.

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