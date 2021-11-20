Не стало российского актера Валерия Гаркалина, который со 2 октября находился в больнице с осложнениями в результате коронавируса.

О смерти 67-летней знаменитости стало известно 20 ноября.

Отметим, о госпитализации Гаркалина с COVID-19 стало известно 5 октября. Через несколько дней дочь артиста сообщила, что его перевели на ИВЛ. Далее актера ввели в состояние медикаментозной комы. Процент поражения дыхательных органов звезды на тот момент достиг уже 75%.

Чтобы справиться с недостатком кислорода, медики приняли решение подключить актера к ЭКМО. Позже сообщалось, что Гаркалина вывели из комы, однако оставили подключенным к аппаратам обеспечения жизнедеятельности. Также появилась информация, что из-за начавшегося сепсиса актеру начали делать переливание крови.

Крайне тяжелая форма коронавируса стала развиваться на фоне хронических проблем с сердцем.

Отметим, Валерий Гаркалин известен по ролям в фильмах "Ширли-Мырли" и "Детки напрокат", сериалах "Дом кувырком" и "Моя прекрасная няня". Он преподавал на кафедре эстрадного искусства ГИТИСа, являясь художественным руководителем мастерской.

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