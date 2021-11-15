Cкончался Дэвид Фокс - знаменитый канадский актер-ветеран кино и ТВ, артист озвучки и сценарист, смерть настигла его 13 ноября в хосписе в Торонто.

Фокс умер в возрасте 80 лет после продолжительной борьбы с раком. Об этом сообщается на ресурсе NecroCanada.

"Он был олицетворением нового поколения актеров 70-х, которые принесли в театр свой жизненный опыт и канадский голос. Он был непревзойденным художником и джентльменом, который продолжал работать над проектами любого масштаба", - говорится в сообщении коллеги актера Энди МакКима.

Художественный руководитель театра "Блайта" Гил Гарратт вспомнил актера как "титана" канадской сцены.

"С его внушительным ростом, острым умом и верным сердцем Фокс обладал такой властью на сцене, которая втянула всех нас глубже в мечту", - отметил Гаррат.

В конце 60-х Дэвид Фокс начал сниматься в кино. В фильмографии - более 120 проектов: "Маленький бродяга", "Колдовство", "Альфред Хичкок представляет", "Полтергейст: Наследие", "Пси Фактор", "Строго на юг", "Серая сова", "Шестой элемент", "Темное дитя", "Последний кандидат", "Тихоокеанский рубеж", "Энн" и другие.

Напомним, что cемья американской актрисы Линды Карлсон (Linda Carlson) сообщила о ее смерти.

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