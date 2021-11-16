На 42-ом году жизни скончался американский актер, звезда сериала "Кости" Хит Фриман - уточняется, что актер умер во сне в собственном доме в техасском городе Остин.

В настоящее время причина смерти Фримана неизвестна, пишет Deadline со ссылкой на менеджера Джо Монтифьоре.

По словам Монтифьоре, артист был блестящим человеком с сильным характером, был предан семье и друзьям, а также испытывал "необычайный интерес" к жизни, гордился своей недавней работой в кино и мечтал реализовать карьерные амбиции.

Американская фотомодель и актриса Шэнна Моуклер также высказала свое сочуствие семье и близким актера, а также поблагодарила его за воспоминания и дружбу: "Мой друг, тебя будет так сильно не хватать, и я буду дорожить всеми замечательными воспоминаниями, которые у нас остались... у нас есть много замечательных".

Дебютировав в 2001-м в "Скорой помощи", Фриман успел сняться в трех десятках фильмов и сериалов: "Вернуть из мертвых", "Морская полиция", "Ищейка", "Торчвуд", "Дом, милый ад", "Ученик экзорциста" и других.

Зритель помнит покойного как маньяка-интеллектуала Говарда Эппса из первого и второго сезонов процедурала "Кости".

Напомним, что cемья американской актрисы Линды Карлсон (Linda Carlson) сообщила о ее смерти.

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