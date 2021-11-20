Стало известно о кончине известного актера, с которым особенно любили работать режиссеры, ведь он был требовательным, в первую очередь, к себе.

20 ноября стало известно о смерти актера Георгия Шахета. Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России, сообщает Politeka.net.

В сообщении говорится, что артист ушел из жизни в результате продолжительной болезни в возрасте 75 лет. Георгий Шахет был дружелюбным человеком, и отличался требовательностью к себе и коллегам. Режиссеры телевизионных проектов любили работать с артистом.

Отметим, Георгий Шахет родился 21 декабря 1945 года. В 1974 году окончил Высшее театральное училище им. Б. Щукина. Он известен по ролям в сериалах «Штрафбат», «Есенин», «Час Волкова», «Бешеная», «Лесник» и других картинах.

Люди выразили соболезнования:

"Мне он нравился в фильме Хождение по мукам!", "Земля пухом", "Искренние соболезнования", - написали пользователи Сети.

Отметим, 20 ноября также стало известно о смерти еще одного актера - 67-летнего Валерия Гаркалина, его жизнь унес коронавирус. Крайне тяжелая форма ковида стала развиваться на фоне хронических проблем с сердцем, артиста подключали к аппарату ЭКМО, однако начался сепсис.

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