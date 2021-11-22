Ляшко раскрыл, что и где планируется поменять

Правила проезда в общественном транспорте хотят изменить - глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал об обращении некоторых мэров по поводу городского транспорта.

В связи с увеличением роста заболеваемости, в Украине ужесточили меры, касающиеся передвижения в транспорте, однако их планируется изменить. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире канала "Интер".

Так, в Минздрав обратились несколько мэров по поводу пересмотра правил проезда в городском транспорте. По словам Ляшко, те предложили впускать больше пассажиров, таким образом занимать можно будет не только сидячие места.

В Министерстве решили пойти на встречу к мэрам, ведь близятся холода, и существует угроза заболеть ОРВИ и другими респираторными заболеваниями из-за длительного ожидания на остановке.

При этом министр подчеркнул, что сейчас мир переходит на такой этап, когда пандемия останется пандемией невакцинированных людей, и от них не должны страдать привитые.

Ослаблять же правила перевозки на межрегиональном уровне не планируется пока заболеваемость ковида не спадет, и далее будет требоваться сертификат о вакцинации или негативном тесте.

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