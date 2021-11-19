20-летняя роженица ушла из жизни на седьмом месяце беременности, медики, к сожалению, не смогли спасти и ребенка - в Сети опубликовали переписку девушки с матерью.

Беременная украинка попала в больницу города Дубно (Ровненская область). У 20-летний пациентки на седьмом месяце беременности диагностировали коронавирус. К сожалению, девушка скончалась 17 ноября, пишет rivne.online со ссылкой на главного санврача области Романа Сафонова.

Медик рассказал, что в результате коронавируса у несчастной диагностировали тяжелую пневмонию и проблему дыхательной системой. В результате врачи не смогли спасти ни саму беременную, ни ее ребенка.

Главврач местного родильного дома сообщил, что девушка попала в роддом за неделю до смерти. Кроме коронавируса у пациентки было сопутствующее заболевание – бронхиальная астма. Состояние усложнялось пневмонией, девушку лечили, но ей внезапно стало хуже. Медики оказывали реанимационные мероприятие, во время которых замер плод, пишет Суспільне.

Популярные статьи сейчас

Галкин засветил редкие кадры из спальни Пугачевой в замке: куча мебели, икона и телевизор в рамке

Вирус в Украине стал более агрессивным: в каких областях самая сложная ситуация с COVID-19

В сети показали "прорыв" налегалов через украинскую границу: в полиции опровергают

Девочка с редким диагнозом заставила судей "Україна має талант" застыть в изумлении: "Никто не может повторить"

Звезда "Дизель шоу" рассказала о замужестве и пополнении: «Будет маленькая Булитка?»
Показать еще

Мать умершей опубликовала переписку с дочерью в своем Фейсбук. В сообщения девушка говорила, что ей тяжело дышать, а на жалобы врачи грозились перевести ее в другую больницу.

"Говорят, так должно быть. А я говорю, как же так мне было нормально и кислорода хватало. А эти два дня нечем дышать", - написала девушка.

Напомним, ему 29, ей 23 и она беременна: вирус забрал жизни молодых украинцев

Как сообщала Politeka, ковид свалил с ног беременную украинку, врачи сделали все для ее спасения

Также Politeka писала, что вирус забрал жизнь молодой украинской учительницы