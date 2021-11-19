20-летняя роженица ушла из жизни на седьмом месяце беременности, медики, к сожалению, не смогли спасти и ребенка - в Сети опубликовали переписку девушки с матерью.
Беременная украинка попала в больницу города Дубно (Ровненская область). У 20-летний пациентки на седьмом месяце беременности диагностировали коронавирус. К сожалению, девушка скончалась 17 ноября, пишет rivne.online со ссылкой на главного санврача области Романа Сафонова.
Медик рассказал, что в результате коронавируса у несчастной диагностировали тяжелую пневмонию и проблему дыхательной системой. В результате врачи не смогли спасти ни саму беременную, ни ее ребенка.
Главврач местного родильного дома сообщил, что девушка попала в роддом за неделю до смерти. Кроме коронавируса у пациентки было сопутствующее заболевание – бронхиальная астма. Состояние усложнялось пневмонией, девушку лечили, но ей внезапно стало хуже. Медики оказывали реанимационные мероприятие, во время которых замер плод, пишет Суспільне.
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Мать умершей опубликовала переписку с дочерью в своем Фейсбук. В сообщения девушка говорила, что ей тяжело дышать, а на жалобы врачи грозились перевести ее в другую больницу.
"Говорят, так должно быть. А я говорю, как же так мне было нормально и кислорода хватало. А эти два дня нечем дышать", - написала девушка.
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