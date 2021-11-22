Сейчас Министерство здравоохранения разрабатывает новые правила для "желтой" зоны карантина - планируется ужесточение и определенные изменения.

Об этом на брифинге по ситуации с распространением COVID-19 на территории Украины рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Как отметил Ляшко, в скором времени в Украине изменят правила для "желтой" зоны карантина и введут дополнительные ограничения. В частности, для продолжения работы учреждений как персоналу, так и посетителям необходимо будет предоставить полный курс вакцинации против COVID-19. По его словам, Минздрав уже работает над тем, чтобы внедрить изменения.

На данный момент для избежания ограничений в посещении и работе общественных заведений в "желтой" зоне карантина необходимо иметь хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса.

Также Ляшко отметил, что в ближайшее время Луганская и Львовская области покинут "красную" зону карантина и перейдут сразу в "желтую".

Напомним, симптомы легкой формы ковида легко упустить: в Минздраве составили список самых распространенных.

Как сообщала Politeka, беда произошла в больницах Киева, медики работают на грани своих возможностей.

Также Politeka писала, что украинские области начнут выходить из "красной" зоны.