Под Луцком в Волынской области в ковидном стационаре областной клинической больницы, которая находится в селе Тарасово мужчина выпал из окна 4 этажа.
Трагическое событие произошло вчера, 21 ноября, около 21:00. Об этом сообщает Волынь Post.
78-летний мужчина выпрыгнул из окна медучреждения и погиб. Известно, что погибший был уроженцем Львовской области. Самоубийство это или несчастный случай, будут выяснять правоохранители.
При поверхностном осмотре следов насилия не обнаружено, тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
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Глава областной больницы Александра Дударя сообщил, что трагедия произошла после телефонного разговора с дочерью. Мужчину уже должны были выписывать из больницы.
Следователи зарегистрировали сведения об этом случае и готовятся начать уголовное производство по ст. 115 с примечанием "несчастный случай". Тело мужчины доставлено на судебно-медицинскую экспертизу.
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