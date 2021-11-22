Кабинет министров планирует повысить минимальную заработную плату в 2022 году всего на 3%, в то время как средняя может увеличиться почти на 20%.

Как пишет Obozrevatel, эксперт Сергей Сароян отметил, что здесь нужно понимать три фактора: зарплаты в разных сферах будут расти неравномерно; часть роста "съест" инфляция и некоторые украинцы вовсе останутся без повышения.

Он прогнозирует рост заработных плат среди IT-шников, возможно повышение зарплат в продажах, так как их доход напрямую связан с ценами на товары и услуг. Из-за дефицита могут увеличиться доходы и специалистов рабочих специальностей.

Минималку в 2022-м в Кабмине планируют поднять всего на 200 грн до 6700 грн (3%). При этом инфляция по самым скромным оценкам достигнет 6,2%. Потому реальная зарплата бюджетников и всех, кто на самом деле получает минималку, сократится.

Аналитики OLX.Работа подсчитали средние зарплаты среди востребованных в Украине рабочих специалистов.

Как оказалось, хороший фасадник (занимается утеплением фасадов) может зарабатывать 33 тыс. грн., а каменщники и штукатуры в среднем получают около 30 тыс. Плиточники могут рассчитывать на 27,5 тыс. грн.

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