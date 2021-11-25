В настоящее время "минималка" в Украине составляет 6000 гривен. С 1 декабря ожидается увеличение минимальной зарплаты до 6500 гривен.
Предыдущий пересмотр "минималки" был в январе этого года, а следующий запланирован в бюджете на октябрь 2022-го. Если в документ не внесут правки, то минимальная зарплата увеличится до 6700 гривен, пишут "Факты".
Этапы повышения:
- 6500 гривен в месяц или 39,26 гривны почасово с 1 декабря 2021 года;
- 6700 гривен в месяц или 40,46 гривны почасово с 1 октября 2022 года.
Вместе с повышением минимальной зарплаты с 1 декабря увеличатся пенсия украинцам, имеющих полный стаж. Однако, вырастет и стоимость докупки лет до необходимого стажа.
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Также увеличатся привязанные к зарплатному минимуму налоги, взносы, обязательные платежи.
В частности, минимальный размер ЕСВ с 1 декабря составит 1430 грн (6500 х 22%). Соответственно изменится и максимальная сумма страхового взноса и составит со следующего месяца 21 450 гривен.
Кроме того вырастет размер прожиточного минимима для трудоспособных лиц и составит 2481 гривню, сейчас он составляет 2379 гривен.
Добавим, в период до 2024 года в Украине планируют постепенно повысить "минималку" до 7665 гривен.
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