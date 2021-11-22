Украинцев ожидает сразу несколько повышений пенсий - самое ближайшее в декабре. Перерасчет связан с увеличением минимальной зарплаты, к которой привязан размер минимальной и максимальной пенсий.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Телеграм-канале.
С 1 декабря минимальная пенсия вырастет на 80 грн — с 1854 до 1934 грн, а максимальная — на 800 грн. Те, у кого сейчас размер пенсии 18540 грн, будут получать 19340 грн.
Надбавку за каждый год стажа сверх нормы увеличат с 18,54 до 19,34 грн.
Также на 200 гривен до 2600 гривен вырастут минимальные выплаты пенсионерам старше 65 лет при наличии у них страхового стажа 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.
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Кроме того, ряд повышений предусмотрен на следующий год. Общая индексация пенсий, которая произойдет в марте, затронет примерно 10 млн пенсионеров.
Подобный перерасчет пенсий проводится ежегодно, но в 2022-м его проведут не так, как раньше. До этого пенсии никогда не пересчитывали военным и научным работникам.
По прогнозам Минсоцполитики, у пенсионеров, которые достигли 70-летнего возраста и имеют необходимый стаж, пенсия должна стать не менее 3 тысяч гривен после индексации.
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