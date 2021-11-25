Правительство приняло изменения в общий порядок проведения внешнего независимого оценивания в 2022 году. Причина этому - карантин.

Так, следом за графиком ЗНО-2022 Кабмин утвердил новые правила проведения тестирования. Об этом передает Politeka.net со ссылкой на сайт Министерства образования Украины.

Отмечается, что внесенные правки позволят привести документ в соответствие с новыми реалиями проведения экзаменов в условиях карантина. Также определен механизм привлечения представителей заведений к проведению тестирования и других испытаний с использованием организационно-технологических процессов ЗНО.



Добавим, записаться на пробное тестирование можно будет уже в январе. Первое пробное тестирование состоится 19 марта по украинскому языку или языку и литературе. По всем остальным предметам - 26 марта.

Пробное ЗНО должно помочь выпускникам ознакомиться с системой тестирования (бланками ответов, структурой), чтобы на основной сессии сосредоточиться только на выполнении заданий, а также определить свой уровень знаний.

Основное тестирование начнется 23 мая и продлится до 17 июня. Для получения документа о полном общем образовании нужно обязательно сдать четыре предмета: украинский язык, математику, историю Украины или иностранный язык (английский, испанский, немецкий или французский) и четвертый предмет на выбор (история Украины, биология, география, физика, химия, иностранный язык).

Можно сдать и больше четырех предметов, но бесплатно только пять. Стоимость услуги в Минобразования объявят в январе.

Напомним, ЗНО-2022: график проведения, список обязательных тестов и премии за самые высокие баллы

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