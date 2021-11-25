В Киеве сейчас наблюдаются улучшения с ситуацией по заболеваемости COVID-19, но решение о послаблении карантина пока не принимают.
Об этом изданию "Сегодня" рассказал глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан. По его словам, уровень смертности в столице остается на высоком уровне.
Столица находится в "красной" зоне уже 22 дня. По его словам, в Киеве наблюдается явное улучшение ситуации с нагрузками на медицинскую систему, заполненности больниц и реанимационных коек.
Рубан напомнил, что решение об ослаблении карантинных ограничений в Украине принимается Кабинетом Министров и государственной комиссией.
Редкое фото Софии Ротару с отцом всколыхнуло Сеть, как он выглядел: "Всегда в нашем сердце..."
Штраф до 170 тысяч: в Украине COVID-сертификаты будут проверять по-новому
В ДТП погибла семья из 11 человек: "Ездили вместе на отдых"
Победитель "Холостячки" Александр Эллерт не скучает после разрыва с Мишиной: "Любовь с первого взгляда..."
Одесситов предупредили о жестких штрафах в аптеке: детали нового закона
В настоящее время мобильные бригады продолжают проводить проверки в Киеве. Они работают днем и ночью, а контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий не уменьшается.
Он добавил, что особе внимание уделяется проверкам торгово-развлекательных центров. В частности, ежедневно выписывается до 60 штрафов за то, что в ТРЦ пускают граждан без сертификатов о вакцинации или ПЦР-тестов.
Напомним, в Украине появится вакцина от коронавируса для детей до 12 лет: когда ждать препарат.
Как сообщала Politeka, грядет ужесточение карантина в "желтой" зоне: какие новые ограничения уготовили украинцам в МОЗ.
Также Politeka писала, что грядет конец "красной" зоны в двух областях Украины: в Минздраве объявили, где это произойдет.