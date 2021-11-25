В Киеве сейчас наблюдаются улучшения с ситуацией по заболеваемости COVID-19, но решение о послаблении карантина пока не принимают.

Об этом изданию "Сегодня" рассказал глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан. По его словам, уровень смертности в столице остается на высоком уровне.

Столица находится в "красной" зоне уже 22 дня. По его словам, в Киеве наблюдается явное улучшение ситуации с нагрузками на медицинскую систему, заполненности больниц и реанимационных коек.

Рубан напомнил, что решение об ослаблении карантинных ограничений в Украине принимается Кабинетом Министров и государственной комиссией.

В настоящее время мобильные бригады продолжают проводить проверки в Киеве. Они работают днем и ночью, а контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий не уменьшается.

Он добавил, что особе внимание уделяется проверкам торгово-развлекательных центров. В частности, ежедневно выписывается до 60 штрафов за то, что в ТРЦ пускают граждан без сертификатов о вакцинации или ПЦР-тестов.

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