ПриватБанк начал без предупреждения блокировать карты и счета своих клиентов.

Соответствующие сообщения начали появляться на специализированном форуме "Минфин".

Так, многолетняя клиентка ПриватБанка рассказала, что узнала об отказе банка обслуживать ее случайно. Никаких писем или сообщений не поступало.

"!6 октября с кредитной карты исчезли деньги. О ситуации рассказала на горячей линии ПриватБанка. Через пару дней мне перезвонил сотрудник ПриватБанка и очень в агрессивной форме сообщил, что к вечеру надо забрать средства со счетов. В противном случае они будут заблокированы", — написала женщина.

Она уверена, что банковское учреждение нарушило условия договора. Женщина долгое время была клиенткой банка, имеет счет ФЛП.

Комментируя эту ситуацию, ПриватБанк отметил что у него основания для прекращения дальнейшего сотрудничества. И никаких объяснений какие основания.

Согласно Закону Украины "О противодействии отмыванию доходов..."банк обязан изучать и проверять источники доходов клиентов. Подобная практика существует во многих странах мира. Поэтому на основании этого нормативного документа есть причины, по которым банк обязан закрыть счета. Например, если у банка есть сомнения, что его клиент не является посредником того, кто скрывает свою личность или не имеет возможности установить данные конечного владельца (когда речь идет о юрлицах). Еще одним основанием для прекращения сотрудничества является то, что клиент скрыл или предоставил ложную информацию.

Счет может быть закрытым, если им не пользуются длительное время. Или банк заметил что ФЛП ведет рискованную деятельность или использует счет физлица для получения оплаты.

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