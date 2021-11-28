Украинцев обнадежили очередной соцпомощью, правда надбавку с начала следующего года получат не все. Разъясняем, кто может рассчитывать на дополнительные деньги.

С 1 января 2022 в Украине вступят в силу изменения, внесенные в постановление Кабмина о выплатах при утрате кормильца, который погиб, защищая родину на Донбассе.

Получателям будут платить не менее 7800 грн. Сейчас они получают до 6100 грн.

Согласно закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", пенсия по утрате кормильца положена:

нетрудоспособным родителям и жене/мужу, если они после смерти кормильца утратили источник средств к существованию;

нетрудоспособным родителям и жене/мужу военнослужащих;

детям.

Для получения денежной помощи понадобится документальное подтверждение причины смерти. Для этого нужно обратиться в военный комиссариат по месту прописки и получить вывод военно-врачебной комиссии.

Добавим, в Украине с 1 декабря вырастет минимальная зарплата, которая будет составлять 6500 гривен (последний рост "минималки" был в январе этого года, а следующий планируется в октябре следующего). Вместе с повышением минимальной зарплаты увеличатся пенсия украинцам, имеющих полный стаж, и привязанные к зарплатному минимуму налоги, взносы и обязательные платежи.

Напомним, повышение пенсий с 1 декабря и индексация в 2022-м: у кого вырастут выплаты, названы суммы

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