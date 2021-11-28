В первый месяц зимы ожидается снег в большинстве областей Украины, однако синоптики также обрадовали прогнозом о своеобразном "бабьем" лете.
Синоптики прогнозируют, что погода в декабре будет ближе к климатической норме. Это следует из данных, обнародованных Укргидрометцентром, сообщает Politeka.net.
Среднемесячная температура в этот месяц - от 4 мороза до 3 градусов тепла. Количество осадков также в пределах нормы - 33-78 мм, а в горных районах местами 81-105 мм. Однако в северо-восточной части осадков будет немного меньше нормы.
29 ноября, а также 2 и 3 декабря в Украине наступит своеобразное бабье лето. Температура в наступающий понедельник будет почти везде - днем до +14 градусов. В оккупированном Крыму - +19 градусов, но в западных регионах похолоднее - от 0 до +7 градусов тепла.
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2 декабря ожидается повышение температуры уже и в западных областях температура воздуха поднимется до +13 градусов. На севере и востоке - будет чуть холоднее - от +3 до +7 градусов.
3 декабря юг и восток Украины: днем +9...+14 градусов тепла. В Черкасском и Сумском регионах, и в ОРДЛО температура упадет до +3 до +6 градусов.
Западную часть страны и почти весь центр накроет похолодание: днем до -1 до 0 градусов, а в Карпатах - до -6 мороза.
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