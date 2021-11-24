В Украине установилась сухая погода без осадков и с высоким атмосферным давлением, а вот погода на Новый год может существенно измениться.

Об этом в комментарии Obozrevatel рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

Уже в конце ноября - начале декабря, столбики термометров будут показывать -8...-10 градусов, однако вскоре немного потеплеет.

Мартазинова подчеркнула, что в декабре погода будет нестабильной, температуры будут колебаться буквально каждые несколько дней. Будет фиксироваться небольшой "плюс" днем и также небольшой "минус" ночью. Уже в конце декабря также ожидается похолодание.

В то же время, согласно прогнозу Укргидрометцентра, среднемесячная температура воздуха в декабре ожидается от -4° до +3° тепла, что близко к норме, отметили синоптики.

Месячное количество осадков прогнозируется 33-78 мм, в горных районах местами 81-105 мм, что в пределах нормы, в северо-восточной части страны – несколько меньше нормы.

Напомним, что заморозки атакуют украинскую область, погода продолжит портиться.

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