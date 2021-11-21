К чему готовиться

Погода в воскресенье, 21 ноября, обрадует украинцев резким потеплением и весенней температурой – в отдельных областях потеплеет до +13 градусов.

Как сообщает Politeka.net, в Украину пришло потепление, которое принесло с собой резкое повышение температуры во всех областях. Сильнее всего потеплело на Юге, где температура поднялась до +13 градусов. Отмечается, что по-весеннему теплая погода задержится в Украине на несколько дней. Украинцы получат возможность насладиться теплом и солнцем.

Дожди в воскресенье ожидаются лишь в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. На Харьковщине ночью возможен мокрый снег.

В западных областях днем будет 8-11 градусов. Ночь пройдет без заморозков, ожидается около 4-6 градусов.

На крайнем Востоке днем будет 6-8 градусов, а ночью возможны небольшие заморозки до -1. Ближе к центру температура повысится до 8-11 градусов.

В Центре в воскресенье тоже будет тепло – до 9-11 градусов. Ночью температура не опустится ниже 3 градусов.

Добавим, что 24 ноября в Украину вновь ворвется похолодание.

Напомним, что Украину зальет дождями, в страну придет непогода.

А еще Politeka писала, что потепление до +13 ворвется в Украину.

Также Politeka сообщала, что погода резко изменится: с чем столкнутся украинцы на выходных.