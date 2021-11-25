Зима продолжит стремительное наступление на Украину, а ночи с каждым днем будут ставать все холоднее – в четверг украинцев ждет очередной холодный день.

Как передает Politeka.net, согласно прогнозу Укргидрометцентра, 25 ноября в Украине будет по-зимнему холодная погода. Ночью в отдельных областях температура опустится до -7 градусов. При этом днем во многих регионах будет достаточно комфортно.

Холоднее всего будет на Востоке. Днем там ожидается около 2-4 градусов, а ночью похолодает до -5..-7 градусов.

В южных регионах днем будет достаточно комфортно – около 5-8 градусов, а ночью жителей региона ждут небольшие заморозки – до -3..-5 градусов.

В центральных регионах погода будет отличаться в зависимости от региона. В Черкасской и Кировоградской областях будет холодно. Ночью температура там опустится до -4-6 градусов. А вот в Киеве ночью ожидается 0 градусов, а днем столбики термометра прогреются до 3-5 градусов.

Достаточно комфортно будет на Западе. 4-8 градусов днем, и -2..-4 ночью.

Отметим, что зима в Украине будет аномально теплой, но морозы не оставят украинцев в покое. Ожидается, что самым холодным месяцем будет январь. В первой половине месяца морозы атакуют Украину, а температура может опуститься до -20 градусов.

К концу ноября украинцы также прочувствуют холода. Ночью в некоторых регионах ожидается до -10 градусов.

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Как сообщала Politeka, холода ворвутся в Украину, прогнав остатки тепла.

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