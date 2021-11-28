При оформлении пенсии страховой стаж, полученный во время учебы в училище, техникуме, институте, засчитывается только в одном случае - подробнее далее.

Многих интересует вопрос о том, засчитывается ли в трудовой стаж время обучения в училище, техникуме, институте в стаж при оформлении пенсии. На странице "Пенсионного курьера" подробно ответили, передает Politeka.net.

Так, обучение в вышеуказанных учебных заведениях засчитывается только в одном случае, установленном Законом Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании».

В страховой стаж вносят те периоды, за которые были уплачены страховые взносы, и время трудовой деятельности до первого января 2004 года - это время и засчитывается в трудовом стаже.

Однако в то же время к страховому стажу приравнивается весь трудовой стаж до первого января 2004 года. Период обучения в вузах до указанной даты учитывается в страховом стаже для назначения пенсии только если обучение проходило в дневной форме.

Учеба должна подтверждаться дипломами, удостоверениями и другими документам.

После первого января 2004 года период обучения не учитывается для назначения пенсий, ведь в тот период студенты не были застрахованными лицами.

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