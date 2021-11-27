В январе 2022 года в Украине произойдет очередное ужесточение требований к стажу, в результате увеличится число тех, кто должен будет работать до 63 или даже 65 лет.

Это следует из закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пишет "Обозреватель".

Если в этом году чтобы выйти на пенсию вовремя нужно всего 28 лет, то уже в 2022-м выйти на заслуженный отдых в 60 лет смогут только те, кто имеет 29 лет стажа.

Согласно новым правилам, до 63 лет будут без пенсии те, кто в 2022-м достигнут 60-летия и будут иметь от 19 до 29 лет.

А до 65 лет будут работать те, кто имеет от 15 до 19 лет стажа и достигли 60-летия в 2022 году.

Норма страхового стажа будет увеличиваться и далее.

Так, с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года чтобы выйти на пенсию в 60 лет нужно будет иметь не менее 30 лет стажа; с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года – не менее 31 года; с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года – не менее 32 лет; с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года – не менее 33 лет; с 1 января 2027 года по 31 декабря 2027 года – не менее 34 лет; начиная с 1 января 2028 года – не менее 35 лет.

Совсем без пенсии останутся те украинцы, у которых нет 15 лет стажа. Они в лучшем случае смогут претендовать только на пособие для лиц, чьи доходы не покрывают даже прожиточный минимум и которые потеряли трудоспособность (вышли из трудоспособного возраста).

Для тех, кому не хватает стажа для получения пенсии предусмотрено два варианта.

Первый подойдет тем, кто еще не достиг пенсионного возраста. Украинцы, которые официально не работают, могут добровольно каждый месяц платить в Пенсионный фонд 22% от минимальной зарплаты (1320 грн) и им будет засчитываться стаж.

Второй вариант для тех, кто уже достиг пенсионного возраста. В таком случае стаж можно докупить: стоимость месяца составляет 44% минимальной зарплаты (1640 грн).

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