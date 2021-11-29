Украину неожиданно атакуют сильные дожди, а в отдельных областях резко потеплеет, погода превратит последние осенние дни в настоящее испытание для украинцев.

Как сообщает Politeka.net, по данным Укргидрометцентра, в понедельник, 29 ноября, по всей Украине пройдут сильные дожди. Осадки ожидаются во всех без исключения регионах. При этом температурный режим будет сильно отличаться в зависимости от области. На Западе будет по-зимнему холодно, а в южных и восточных областях температура резко подскочит вверх.

Теплее всего будет на Юге Украины. Днем температура там поднимется до 13-15 градусов. Однако сильные дожди не дадут насладиться теплом. В восточных областях тоже будет тепло – около 11-13 градусов. Дожди ожидаются как днем, так и ночью.

Ближе к центральным и, особенно, западным областям будет холоднее. В Центре в понедельник ожидается около 10-12 градусов, а в Киеве – 7-9 градусов. На Западе температура опустится до 4-6 градусов, а ближе к границе – до 2-4 градусов. Исключением будет Закарпатская область, где 29 ноября ожидается 6-8 градусов.

Отметим, что уже во вторник, 30 ноября, в Украине ожидается снег и резкое снижение температуры. В большинстве областей температура резко упадет, а в отдельных регионах ожидаются морозы.

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