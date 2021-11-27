Майбутня зима в Україні буде порівняно теплою, що характерно для більшої частини континентальної Європи, опадів очікується в межах норми.

За прогнозом синоптика Ігоря Кибальчича, зимовий сезон 2021-2022 на території Європи та України, зокрема, очікується досить м'яким. Більш тепло в майбутньому сезоні буде в Східній Європі, пише «Обореватель».

Опади цієї зими будуть в межах норми. Снігу буде з надлишком тільки на півночі Європи через активну циклонічної діяльності.

Крім того, через активну циклонічної діяльності в Північній півкулі майбутньої зими можливі температурні коливання, коли порівняно теплі дні будуть змінювати холодні, а потім знову наступати морози.

Також, з імовірністю 40-60% розвиток теплої зими прогнозують фахівці з Інституту Землі Колумбійського університету (The Earth Institute, Columbia University).

Що стосується погоди в Києві, то згідно з інформацією порталу World Weather, грудень в Києві почнеться зі снігопаду, хоча більшість днів місяця пройдуть з плюсовою і сонячною погодою. Похолодає в другій декаді місяця, тоді вночі температура повітря опуститься до -4.

У січні в Києві стане прохолодніше, але все одно без сильних заморозків. Вночі температура повітря опускатиметься до -7, а вдень стовпчики термометрів зростатимуть до +1+2 градусів.

Погода в лютому в Києві буде сонячною і без різких температурних перепадів. Вдень від -3 до + 4 градусів. Вночі очікується від -7 до -1 градуса.

Нагадаємо, аномальна погода вдарить по Україні, дощі і сніг погіршать ситуацію: чого чекати в грудні

Як повідомляла Politeka, українців чекають морози до -20: синоптик видала прогноз, якими будуть грудень і січень

Також Politeka писала, що погода зіпсує українцям настрій, оголошено штормове попередження: з'явився прогноз