У перший місяць зими очікується сніг у більшості областей України, проте синоптики також обрадували прогнозом про своєрідне "бабине" літо.

Синоптики прогнозують, що погода в грудні буде ближче до кліматичної норми. Це випливає з даних, оприлюднених Укргідрометцентром, повідомляє Politeka.net.

Середньомісячна температура в цей місяць - від 4 морозу до 3 градусів тепла. Кількість опадів також у межах норми - 33-78 мм, а в гірських районах місцями 81-105 мм. однак у північно-східній частині опадів буде трохи менше норми.

29 листопада, а також 2 і 3 грудня в Україні настане своєрідне бабине літо. Температура в наступаючий понеділок буде майже скрізь - вдень до +14 градусів. В окупованому Криму - +19 градусів, але в західних регіонах прохолодніше - від 0 до +7 градусів тепла.

2 грудня очікується підвищення температури вже і в західних областях температура повітря підніметься до + 13 градусів. На півночі і сході - буде трохи холодніше - від +3 до +7 градусів.

3 грудня південь і схід України: вдень +9...+ 14 градусів тепла. У Черкаському та Сумському регіонах, і в ОРДЛО температура впаде до +3 до +6 градусів.

Західну частину країни і майже весь центр накриє похолодання: вдень до -1 до 0 градусів, а в Карпатах - до -6 морозу.

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