Дощі продовжать заливати Україну в останній день тижня, а вночі місцями можливі заморозки – синоптики розповіли про те, якою буде погода.
Прогноз на неділю, 28 листопада, з'явився на сайті Укргідрометцентру. Всі вихідні в Україні йдуть дощі. В останній день тижня рясні опади зосередяться в західних, південних і частково центральних областях. В інших регіонах буде хмарно з проясненнями.
В середньому по країні трохи похолодає, проте про значні морози мови поки не йде.
Так, на півночі вночі очікується від -1 до +2 градусів, а вдень – від +6 до + 9.
У західних областях вночі стовпчики термометрів опустяться до -1...+4 градусів, а вдень повітря прогріється до +5....+9.
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Снігопад і морози вдарять по Україні: синоптики розкрили дату різкої зміни погоди
У центрі нічні температури коливатимуться від +1 до +6 градусів, а денні – від +7 до + 10.
На сході вночі очікується від + 3 до +6 градусів, а вдень – від +6 до + 12.
У південних областях вночі термометри покажуть від + 3 до +7 градусів, а вдень – від +10 до + 13.
Крім того, синоптики попередили про те, що вночі та вранці по всій Україні, за винятком східних областей, спостерігатиметься туман.
Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде зима в Україні.
Як повідомляла Politeka, дощі та сильний вітер зіпсують українцям вихідні, з'явився прогноз.
Також Politeka писала, що стало відомо, коли по Україні вдарять снігопади і морози.