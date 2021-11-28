Дощі продовжать заливати Україну в останній день тижня, а вночі місцями можливі заморозки – синоптики розповіли про те, якою буде погода.

Прогноз на неділю, 28 листопада, з'явився на сайті Укргідрометцентру. Всі вихідні в Україні йдуть дощі. В останній день тижня рясні опади зосередяться в західних, південних і частково центральних областях. В інших регіонах буде хмарно з проясненнями.

В середньому по країні трохи похолодає, проте про значні морози мови поки не йде.

Так, на півночі вночі очікується від -1 до +2 градусів, а вдень – від +6 до + 9.

У західних областях вночі стовпчики термометрів опустяться до -1...+4 градусів, а вдень повітря прогріється до +5....+9.

У центрі нічні температури коливатимуться від +1 до +6 градусів, а денні – від +7 до + 10.

На сході вночі очікується від + 3 до +6 градусів, а вдень – від +6 до + 12.

У південних областях вночі термометри покажуть від + 3 до +7 градусів, а вдень – від +10 до + 13.

Крім того, синоптики попередили про те, що вночі та вранці по всій Україні, за винятком східних областей, спостерігатиметься туман.

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