В 2022 году повысятся требования к страховому стажу для тех, кто собирается выйти на пенсию - уйти на заслуженный отдых в 60 лет смогут не все.
Об этом говорится в законе Об "Обязательном общегосударственном пенсионном страховании".
Уйти на заслуженный отдых в 60 лет смогут только лица, отработавшие 29 лет и отчислявшие при этом взносы в Пенсионный фонд.
Для всех остальных претендентов на пенсию законом предусмотрены следующие правила: уйти на пенсию в 63 года можно, имея стаж 19−29 лет; перейти в ряды пенсионеров в 65 лет можно, располагая стажем от 15 до 19 лет.
Уязвленный Филипп Киркоров сцепился с известным продюсером Дробышем: "Забудь мое имя"
Жена продюсера "Квартал 95" в корсете и джинсах показала, как кайфует по вечерам: кадры
Каменских в леопардовом купальнике пошалила на пляже без Потапа: кадры
Осадчая, оставив малыша, укатила на отдых в Абу-Даби: "А почему никто..."
Судья "Мастер Шеф" Мартыновская показала свою дочь-модницу от мужа, с которым развелась: «Ой, красивая, класс»
Если страховой стаж в 2022 году меньше 15 лет, такие граждане Украины не смогут получить пенсионные выплаты.
Они могут рассчитывать лишь на государственные выплаты по достижении 65-летнего возраста.
Выплаты при этом соответствуют прожиточному минимуму для утративших трудоспособность: до 1 июля 2022 года — 1934 грн, с июля по декабрь 2022 года — 2027 грн, с 1 декабря 2022 года — 2093 грн.
Напомним, повышение пенсий с 1 декабря под угрозой.
Как сообщала Politeka, пенсии и другие соцвыплаты планируют сократить, - журналистка Катерина Котенкова.
Также Politeka писала, что две категории пенсионеров получат дополнительные выплаты до конца года.