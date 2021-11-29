В 2022 году повысятся требования к страховому стажу для тех, кто собирается выйти на пенсию - уйти на заслуженный отдых в 60 лет смогут не все.

Об этом говорится в законе Об "Обязательном общегосударственном пенсионном страховании".

Уйти на заслуженный отдых в 60 лет смогут только лица, отработавшие 29 лет и отчислявшие при этом взносы в Пенсионный фонд.

Для всех остальных претендентов на пенсию законом предусмотрены следующие правила: уйти на пенсию в 63 года можно, имея стаж 19−29 лет; перейти в ряды пенсионеров в 65 лет можно, располагая стажем от 15 до 19 лет.

Если страховой стаж в 2022 году меньше 15 лет, такие граждане Украины не смогут получить пенсионные выплаты.

Они могут рассчитывать лишь на государственные выплаты по достижении 65-летнего возраста.

Выплаты при этом соответствуют прожиточному минимуму для утративших трудоспособность: до 1 июля 2022 года — 1934 грн, с июля по декабрь 2022 года — 2027 грн, с 1 декабря 2022 года — 2093 грн.

Напомним, повышение пенсий с 1 декабря под угрозой.

Как сообщала Politeka, пенсии и другие соцвыплаты планируют сократить, - журналистка Катерина Котенкова.

Также Politeka писала, что две категории пенсионеров получат дополнительные выплаты до конца года.