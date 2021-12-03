Ассоциация налогоплательщиков зафиксировала целый «шквал» жалоб от членов Ассоциации: предприятия жалуются на препятствование хозяйственной деятельности и блокировки налоговых накладных.

Об этом сообщила Генеральный директор ВОО «Ассоциация налогоплательщиков Украины» Людмила Герасименко.

«Опять «посыпался шквал» жалоб от налогоплательщиков – наших членов: блокировка регистрации НН/РК в ЕРНН, неучет региональными налоговыми органами Таблиц данных плательщиков НДС. В некоторых регионах продолжалась практика препятствования осуществлению хозяйственной деятельности налогоплательщиками-членами Ассоциации", - сообщила она.

Герасименко также подчеркнула, что часто происходит блокирование регистрации налоговых накладных ГНС Украины.

"ГНС Украины, которая позиционирует себя надежным партнером бизнеса, должна своевременно указывать на какие-то недостатки плательщиков. А не применить сразу «карательные» методы», — заявила Герасименко.

Как известно, в конце ноября исполняющим обязанности Государственной налоговой службы стал Михаил Титарчук, который до этого занимал должность заместителя.