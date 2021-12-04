Украинские пенсионеры будут получать больше - раскрыты новые суммы в сравнении с предыдущими - сколько же будут составлять выплаты, читайте далее.
Согласно Закону о бюджете на 2021 год украинским пенсионерам повысили пенсии уже с первого декабря. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на документ.
Так, с этого месяца увеличатся пенсии у неработающих пенсионеров возрастом от 65 лет и с полным страховым стажем (мужчины - 35 лет, женщины - 30). Минимальный размер выплат составит 40% от минимальной зарплаты, то есть 2600 грн (ранее же пенсия была 2400 грн).
Кроме того, пенсионерам увеличат размер надбавки за каждый переработанный год сверх стажа. Он составит 1% от минимальной пенсии и равен 19,34 грн (ранее 18,54).
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Базовая минимальная пенсия для нетрудоспособных людей теперь составляет 1934 грн (в сравнении с предыдущей - 1854).
Максимальная пенсия равна 10 минимальным, то есть составляет 19340 грн (ранее — 18540 грн).
Отметим, в следующем году также планируется увеличить пенсии. В частности, с 1 июля снова вырастет прожиточный минимум, и с ним увеличатся минимальные пенсии. На этот раз они повысятся с 1 934 грн до 2 027 грн. Также возрастут и пенсионные надбавки, привязанные к показателю прожиточного минимума.
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