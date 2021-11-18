В Министерстве социальной политики рассказали, будут ли украинцы получать свои пенсии вовремя с учетом информации о нехватке средств в Пенсионном фонде.
Накануне из проекта постановления Кабмина стало известно, что Пенсионный фонд Украины (ПФУ) столкнулся с нехваткой средств в своем бюджете, из-за чего запланированное повышение пенсий оказалось под вопросом.
Однако, в Минсоцполитики подчеркнули, что пенсии продолжат выплачиваться украинцам вовремя. Об этом рассказала «Фактам» глава ведомства Марина Лазебная.
«Точно все будут выплачивать вовремя!», - заявила она.
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Министр отметила, что если средства от ЕСВ не поступают до необходимого срока выплаты пенсий, ПФУ берет казначейский заем, а затем его погашает. Таким образом, пенсии продолжают выплачиваться вовремя в любом случае.
Также в Минсоцполитики заверили, что еще два этапа повышения пенсий все же состоятся до конца 2021 года: вырастут минимальные пенсии в связи с ростом прожиточного минимума и минимальные пенсионные выплаты для людей старше 65 лет, имеющих стаж 30 и 35 лет для женщин и мужчин соответственно.
Лазебная отметила, что это будут заключительные этапы программы повышения пенсий, запланированной на этот год. По ее итогам размер средней пенсии в стране превысит 4000 гривен.
Отметим, что ранее ПФУ опубликовал обращение к Кабмину с просьбой увеличить его бюджет на 4,34 миллиарда гривен из-за нехватки средств. Отмечалось, что имеющихся в бюджете фонда средств может не хватить на обеспечение повышения минимальной пенсии, запланированное на 1 декабря.
Напомним, повышение пенсий с 1 декабря под угрозой, ПФУ просит о помощи.
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