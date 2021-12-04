О чем нужно знать абитуриентам и их родителям

Стало известно, когда в Украине стартует пробное ЗНО-2022, как будет проходить регистрация, сколько продлится и по каким предметам.

Так, регистрация на участие в пробном внешнем независимом тестировании начнется 5 января и продлится до 22 января. Зарегистрироваться можно на сайтах региональных центров оценки качества образования. Информация о стоимости услуги по проведению пробного ЗНО-2022 станет известна до 20 декабря, отмечается на сайте Минобразования.

Первое пробное тестирование состоится 19 марта по украинскому языку или языку и литературе. По всем остальным предметам - 26 марта.

Важно! В день проведения пробного ЗНО каждый зарегистрированный участник может сдать тест по одному учебному предмету.

Пробное ЗНО должно помочь выпускникам не только выявить свой уровень знаний, но и ознакомиться с условиями и системой тестирования, чтобы на основной сессии сосредоточиться только на выполнении заданий.

Результаты пробного ЗНО-2022 будут озвучены 25 марта по украинскому языку, украинскому языку и литературе, 1 апреля - по другим предметам.

Ранее мы рассказывали, Украинский центр оценки качества образования утвердил общие характеристики сертификационных работ ЗНО. Список предметов основной сессии остался прежним, с учетом некоторых небольших изменений. В частности, изменения коснулись теста ЗНО по математике. Теперь он будет содержать 32 задания вместо 34. Также будет сокращено время на работу над тестом с 210 до 180 минут. Изменилась и структура теста по химии, который в 2022 году будет состоять из 50 заданий вместо 52.

Напомним, ЗНО-2022: правила поступления в украинские вузы изменились, какие сертификаты понадобятся

Как сообщала Politeka, ЗНО-2022: выяснилось, какими будут тесты и что изменилось для абитуриентов

Также Politeka писала, как успешно сдать ЗНО-2022 по истории Украины.