Стало известно, когда в Украине стартует пробное ЗНО-2022, как будет проходить регистрация, сколько продлится и по каким предметам.
Так, регистрация на участие в пробном внешнем независимом тестировании начнется 5 января и продлится до 22 января. Зарегистрироваться можно на сайтах региональных центров оценки качества образования. Информация о стоимости услуги по проведению пробного ЗНО-2022 станет известна до 20 декабря, отмечается на сайте Минобразования.
Первое пробное тестирование состоится 19 марта по украинскому языку или языку и литературе. По всем остальным предметам - 26 марта.
Важно! В день проведения пробного ЗНО каждый зарегистрированный участник может сдать тест по одному учебному предмету.
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Пробное ЗНО должно помочь выпускникам не только выявить свой уровень знаний, но и ознакомиться с условиями и системой тестирования, чтобы на основной сессии сосредоточиться только на выполнении заданий.
Результаты пробного ЗНО-2022 будут озвучены 25 марта по украинскому языку, украинскому языку и литературе, 1 апреля - по другим предметам.
Ранее мы рассказывали, Украинский центр оценки качества образования утвердил общие характеристики сертификационных работ ЗНО. Список предметов основной сессии остался прежним, с учетом некоторых небольших изменений. В частности, изменения коснулись теста ЗНО по математике. Теперь он будет содержать 32 задания вместо 34. Также будет сокращено время на работу над тестом с 210 до 180 минут. Изменилась и структура теста по химии, который в 2022 году будет состоять из 50 заданий вместо 52.
Напомним, ЗНО-2022: правила поступления в украинские вузы изменились, какие сертификаты понадобятся
Как сообщала Politeka, ЗНО-2022: выяснилось, какими будут тесты и что изменилось для абитуриентов
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