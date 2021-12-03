Появилась информация, какие предметы будут сдавать выпускники во время ЗНО-2022. Структура тестов по большинству предметов не изменилась с прошлого года, однако есть важные нюансы.

Так, Украинский центр оценки качества образования утвердил общие характеристики сертификационных работ ЗНО, которые определяют особенности каждого теста.

Список предметов остался прежним: украинский язык, украинский язык и литература, история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), математика, георгафия, биология, физика и химия.

Изменения коснулись теста ЗНО по математике. Теперь он будет содержать 32 задания вместо 34. Также будет сокращено время на работу над тестом с 210 до 180 минут.

Кроме того, незначительные изменения претерпела структура теста по химии, который в 2022 году будет состоять из 50 заданий вместо 52.

В Украинском центре оценки качества образования отмечают, что знание структуры теста поможет будущим участникам ЗНО-2022 лучше подготовиться к испытаниям.

Добавим, регистрация на ЗНО-2022 начнется 1 февраля и продлится до 9 марта.

Само тестирование будет проходить с 23 мая по 17 июня.

Пробное ЗНО-2022 состоится 19 и 26 марта. Регистрация для участия в нем продлится 5-22 января. Зарегистрироваться можно будет на сайтах региональных центров оценки качества образования.

Напомним, ЗНО-2022: правила поступления в украинские вузы изменились, какие сертификаты понадобятся

Как сообщала Politeka, изменен порядок проведения ЗНО-2022, названы даты пробных тестирований.

Также Politeka писала, как успешно сдать ЗНО-2022 по истории Украины.