В Украине изменился список необходимых сертификатов ЗНО для поступления на отдельные специальности для абитуриентов, которые будут поступать в вузы в 2022 году.

О новых правилах стало известно из обновленной редакции Условий приема в заведения высшего образования в 2022 году, зарегистрированной Министерством юстиции.

Стоит отметить, что речь идет о правилах поступления на специальности из отрасли знаний «Международные отношения» и «Здравоохранение».

В частности, теперь для поступления на медицинские специальности вторым предметом абитуриенты смогут взять на выбор математику либо химию, а третьим – физику либо биологию. Решение о пересмотре правил поступления на эти специальности было принято по инициативе Минздрава.

В свою очередь, для специальностей «Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии» и «Международные экономические отношения» был значительно расширен список третьего предмета по выбору. В частности, абитуриенты в качестве третьего необходимого предмета смогут подавать сертификаты ЗНО-2022 по любой дисциплине.

Кроме того, теперь для поступления на «Международное право» абитуриенты смогут выбрать третьим предметом математику либо историю Украины.

Напомним, стало известно, какое вознаграждение получили лучшие выпускники после ЗНО-2021.

Как сообщала Politeka, изменен порядок проведения ЗНО-2022, названы даты пробных тестирований.

Также Politeka писала, как успешно сдать ЗНО-2022 по истории Украины.