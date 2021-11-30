История Украины является одним из предметов, по которому результаты тестов ЗНО будут засчитаны за государственную итоговую аттестацию (ГИА), поэтому к подготовке к ним следует подойти особенно серьезно.

Как известно, выпускники 11-х классов украинских школ могут выбрать историю Украины или иностранный язык как один из четырех обязательных предметов государственной итоговой аттестации, который сдается в форме ЗНО.

В 2022 году тестирование ЗНО по истории Украины пройдет 10 июня. Результаты тестов будут опубликованы на информационных страницах участников до 30 июня.

Пробное тестирование по предмету желающие смогут пройти 26 марта. Зарегистрироваться на него можно будет с 5 по 22 января.

Задания по истории Украины на ЗНО-2022 будут разделены на две части: первая часть представит собой раздел «История Украины 1914 г. - начало XXI», а вторая – «История Украины от древнейших времен до 1914 г.». Именно результаты первой части будут засчитаны выпускникам школ как балы за ГИА. При поступлении в ВУЗ будут учитываться результаты обеих частей.

Всего тест по истории Украины будет включать 60 заданий, на решение которых участникам тестирования будет выделено 150 минут. Максимальное количество баллов за прохождение теста составит 94.

Тест будет включать задания четырех форм: вопросы с выбором одного правильного варианта из нескольких предложенных, задания на определение соответствия (поиск «логических пар»), задания на установление правильно последовательности и задания с выбором трех правильных ответов из семи предложенных вариантов.

При подготовке к тестированию по истории Украины важно помнить несколько нюансов. В частности, нужно правильно распределить время. Желательно начать подготовку примерно за год. Тогда параллельно изучению программы новейшей истории Украины за 11 класс можно будет повторять материал за 5-10 классы.

Также стоит составить четкое расписание для повторения материала и вести конспект. Благодаря этому можно будет систематизировать информацию, а в нужный момент быстрее повторить материал.

Одна из главных трудностей, с которым сталкиваются абитуриенты при подготовке к тестированию по истории Украины – запоминание дат. Для того, чтобы с ней справиться, лучше изучать материал синхронно, выписывая даты и факты об историческом событии на стикеры. Эти стикеры затем следует разместить на видном месте, чтобы они лучше запоминались.

Также стоит помнить, что изучать материал лучше строго в форме заданий ЗНО, но при этом не стоит забывать о возможности почерпнуть знания из дополнительных источников.

Кроме того, полезно будет разделить занятия на разные виды деятельности, например: изучение теории, решение заданий ЗНО за предыдущие годы, работа с картами и иллюстрированным материалом, и так далее.

Напомним, изменен порядок проведения ЗНО-2022, названы даты пробных тестирований.

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