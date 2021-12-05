Министерство образования расширит сферы применения единого профессионального вступительного испытания в магистратуру (ЕПВИ) с использованием технологий внешнего независимого оценивания (ЗНО).

В 2022 году правило сдачи единого профессионального вступительного испытания будет распространено на 15 специальностей магистратуры. Тест ЕПВИ состоит из двух частей: предметный тест и тест общих обучающих компетентностей. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

Так, ВНО будут сдавать при поступлении на такие специальности: «Международное право», «Право», «Международные экономические отношения», «Экономика», «Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии», «Политология», «Психология», «Социология», «Маркетинг», «Менеджмент» , «Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность», «Учет и налогообложение», «Финансы, банковское дело и страхование», «Журналистика» и «Публичное управление и администрирование».

Для поступающих на все другие специальности предполагается сдача единого вступительного экзамена по иностранному языку в форме внешнего независимого оценивания и профессиональное вступительное испытание, проводимое в учебном заведении.

Отмечается, что поступающие в магистратуру в 2022 году смогут подать результаты единого вступительного экзамена по иностранному языку 2020, 2021 или 2022 и результаты единого профессионального вступительного испытания или профессионального вступительного испытания, полученные в 2022 году.

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