Погода в Украине окончательно испортится, устроив температурные качели – страну зальет дождями и засыплет мокрым снегом, а температурный режим будет отличаться в зависимости от региона.

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на данные Укргидрометцентра. Отмечается, что понедельник в Украине начнется с осадков по всей территории страны. В южных, центральных и некоторых восточных областях ожидаются дожди, а на Западе, где будет более низкая температура, пройдет мокрый снег.

В западных регионах 6 декабря будет 0-3 градуса. Дожди с мокрым снегом ожидаются во всех без исключения областях. Ночью возможен небольшой минус.

В центральных регионах, за исключением Киева, будет около 5-8 градусов. В столице ожидается 1-3 градуса. На Востоке столбики термометра прогреются до 6-8 градусов, а в Луганской и Донецкой областях похолодает до 1-4 градусов. В этих областях будет холодно, но сухо.

Теплее всего будет на Юге. Несмотря на дожди, температура там поднимется до 9-11 градусов.

Добавим, что морозы и снегопады вперемешку с дождями и мокрым снегом даже не думают отступать. В ближайшую неделю в Украине будет холодно, а непогода коснется всех без исключения областей.

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